Агроновости

Вчера, 16:47 Источник: АПК-Информ Просмотров: 183

На минувшей неделе морпорты Украины в 2 раза увеличили отгрузки зерна

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 11 по 17 марта т.г. из украинских морских портов было отгружено на экспорт 1,16 млн. тонн зерновых против 0,52 млн. тонн неделей ранее. При этом отгрузки пшеницы составили 349 тыс. тонн, кукурузы – 780,2 тыс. тонн, а ячменя – 26,7 тыс. тонн.

Лидирующие позиции по объемам экспорта среди портов Черноморского бассейна на отчетной неделе занимали компании «ТИС» (250,1 тыс. тонн) и «Нибулон» (144,3 тыс. тонн).

Крупнейшими импортерами украинского зерна на прошедшей неделе являлись Египет (157,6 тыс. тонн), Италия (123 тыс. тонн) и Нидерланды (69,1 тыс. тонн).

Более детально о недельном экспорте зерновых из портов Украины читайте на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».

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