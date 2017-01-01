Экономическая активность в Армении за январь-февраль выросла на 6,2%
Показатель экономической активности Армении в январе-феврале т.г. вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на Национальную статистическую службу Армении сообщило 20 марта агентство «АРКА».
Также за отчетный период было произведено промышленной продукции на 228,4 млрд. драмов (+16,1%), сельской продукции – на 40,4 млрд. драмов (+0,1%), сфера услуг – 194,2 млрд. драмов (+11,1%), оборот внутренней торговли достиг 292,2 млрд. драмов (+9,6%).
В частности, объем внешнеторгового оборота в Армении по итогам января-февраля 2017 г. составил около $761 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 22,2%.
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