Агроновости

Вчера, 17:17 Источник: АПК-Информ Просмотров: 185

На прошедшей неделе экспорт зерновых из российских морпортов увеличился на 73%

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 10 по 16 марта т.г. из морских портов России было отгружено на экспорт 695,3 тыс. тонн зерновых против 507,4 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 501,6 тыс. тонн составила пшеница, 155,7 тыс. тонн – кукуруза, 38 тыс. тонн – ячмень.

Лидером по отгрузкам в отчетный период оставался МТП Новороссийск, отгрузивший 290 тыс. тонн зерна.

Основной объем российского зерна в отчетный период импортировали Египет (152,8 тыс. тонн), Турция (88,5 тыс. тонн) и Нигерия (75,5 тыс. тонн).

Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».

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