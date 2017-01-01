На прошедшей неделе экспорт зерновых из российских морпортов увеличился на 73%
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 10 по 16 марта т.г. из морских портов России было отгружено на экспорт 695,3 тыс. тонн зерновых против 507,4 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 501,6 тыс. тонн составила пшеница, 155,7 тыс. тонн – кукуруза, 38 тыс. тонн – ячмень.
Лидером по отгрузкам в отчетный период оставался МТП Новороссийск, отгрузивший 290 тыс. тонн зерна.
Основной объем российского зерна в отчетный период импортировали Египет (152,8 тыс. тонн), Турция (88,5 тыс. тонн) и Нигерия (75,5 тыс. тонн).
Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Турция исключила Россию из списка стран с нулевой пошлиной на импорт пшеницы – торгпредство РФ
Вчера, 15:39
-
Проблемы с поставками российской пшеницы в Турцию носят политический характер – участники рынка
Вчера, 15:16
-
Экспорт российской пшеницы с начала сезона превысил 20 млн. тонн - Минсельхоз
Вчера, 11:11
-
Пошлина в 130% на импорт в Турцию российской сельхозпродукции фактически является запретительной - эксперт
Вчера, 09:37
-
Россельхознадзор пока не получал информации об отмене беспошлинного экспорта зерновой продукции в Турцию
17 марта, 11:42
-
Турция приостановила беспошлинный импорт из России пшеницы, кукурузы и продуктов переработки подсолнечника
17 марта, 08:34