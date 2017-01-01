Агроновости

Вчера, 17:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 194

В портах России и Украины снизились цены на подсолнечное масло

По данным ИА «АПК-Информ», в начале текущей недели в портах Украины и России снизились цены спроса на нерафинированное подсолнечное масло, что объясняется соответствующими ценовыми тенденциями на мировом рынке.

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