В портах России и Украины снизились цены на подсолнечное масло
По данным ИА «АПК-Информ», в начале текущей недели в портах Украины и России снизились цены спроса на нерафинированное подсолнечное масло, что объясняется соответствующими ценовыми тенденциями на мировом рынке.
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