Агроновости

Вчера, 17:04 Источник: АПК-Информ Просмотров: 216

Конференция «Grain & Maritime Days in Odessa» пройдет в нестандартном формате

ИА «АПК-Информ», GAFTA и Interlegal представляют обновленную нестандартную программу шестнадцатой международной конференции «Grain & Maritime Days in Odessa», которая будет проходить в совершенно новом формате.

Первый день, 25 мая, пройдет на территории «Рисоил Терминала» в г. Черноморск, Черноморский МТП. Такой нестандартный формат конференции принят с целью привлечения максимального внимания государства и власти к проблемам и реалиям, в которых работает и развивается аграрная отрасль страны, ее экспортная инфраструктура, зерновой и масличный рынки в частности.

Ключевыми темами мероприятия станут:

- Развитие агробизнеса в нынешних реалиях Украины

- Тенденции развития зернового и масличного рынков под влиянием макроэкономических аспектов

- Как решиться инвестировать в зерновые терминалы в Украине?

Второй день, 26 мая, будет проходить в отеле Atlantic Garden Resort, ул. Генуэзская, 24-а, г. Одесса.

Основными темами обсуждения будут:

- Мировая торговля зерном в 2017/18 МГ: ключевые рынки потребления

- Ключевой фактор выбора для покупателя: качество vs цена

- Зерновая торговля и транспортировка грузов

С обновленной программой конференции можно ознакомиться здесь

Условия участия

Регистрация

По вопросам участия, спонсорства, рекламных услуг обращайтесь в оргкомитет ИА «АПК-Информ»:

Екатерина Панасенко +380 562 320795, +380 562 321595 (доб. 113)

[email protected]

Елена Чередниченко +380 562 320795, +380 562 321595 (доб. 200)

[email protected]

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