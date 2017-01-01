Агроновости

Вчера, 13:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 158

Турция нарушила правила ВТО в части поддержки мукомолов - Левин

Турция нарушила правила ВТО при поддержке внутренней мукомольной отрасли. Об этом 21 марта в Москве заявил журналистам статс-секретарь, замглавы Минсельхоза России Сергей Левин, сообщило агентство ТАСС.

«Вы знаете, что наш ближайший сосед, Турция, на нашем зерне в грубейшее нарушение всех правил ВТО выстроила мощнейшую субсидируемую со стороны государства мукомольную отрасль и заняла практически все арабско-азиатские рынки, которые могла», - замминистра.

В то же время Россия, по словам С.Левина, не предпринимала аналогичных мер поддержки, поэтому сейчас экспортирует зерно, а не муку.

«Мы этого не делали и поэтому продолжаем продавать зерно, а не муку и продукты более высокого передела», - отметил он.

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