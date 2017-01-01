Турция нарушила правила ВТО в части поддержки мукомолов - Левин
Турция нарушила правила ВТО при поддержке внутренней мукомольной отрасли. Об этом 21 марта в Москве заявил журналистам статс-секретарь, замглавы Минсельхоза России Сергей Левин, сообщило агентство ТАСС.
«Вы знаете, что наш ближайший сосед, Турция, на нашем зерне в грубейшее нарушение всех правил ВТО выстроила мощнейшую субсидируемую со стороны государства мукомольную отрасль и заняла практически все арабско-азиатские рынки, которые могла», - замминистра.
В то же время Россия, по словам С.Левина, не предпринимала аналогичных мер поддержки, поэтому сейчас экспортирует зерно, а не муку.
«Мы этого не делали и поэтому продолжаем продавать зерно, а не муку и продукты более высокого передела», - отметил он.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Минсельхоз России завершил проведение закупочных зерновых интервенций
20 марта, 14:31
-
Возобновления зерновых интервенций в ближайшее время не будет - Ткачев
3 марта, 15:14
-
Минсельхоз РФ пересмотрит минимальные цены закупки зерна в случае возобновления интервенций - Ткачев
28 февраля, 10:26
-
Минсельхоз России пока не планирует возобновлять зерновые интервенции
7 февраля, 17:50
-
Минсельхоз РФ продолжит интервенционные закупки зерна урожая 2016 года
23 января, 14:10
-
Минсельхоз России завершил в т.г. закупку зерна в интервенционный фонд
19 декабря 2016, 15:26
-
Минсельхоз РФ предлагает рассмотреть возможность введения биржевого механизма при экспорте зерна
16 декабря 2016, 09:54
-
РЗС предлагает разрешить выращивание в России зарегистрированных ГМ зерновых
2 декабря 2016, 10:26
-
Минсельхоз России не планирует масштабных закупок интервенционного зерна в 2017 году
18 ноября 2016, 11:45
-
Россия на интервенционных торгах 2 ноября было закуплено 70% предложенного зерна
2 ноября 2016, 13:37