Агроновости

Вчера, 14:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 149

Индия: урожай семян рапса в 2017 году возрастет на 20%

Согласно прогнозу аналитиков SEA, в т.г. валовой сбор семян рапса в Индии достигнет 7 млн. тонн, что на 20% превысит результат годом ранее, сообщает Reuters.

Как уточняется, росту данного показателя будет способствовать расширение посевной площади под культурой на 9,3% в год - до 7,06 млн. га на фоне привлекательных для аграриев цен на масличную.

Стоит также отметить, что ожидаемое увеличение производства рапса, а также соевых бобов, поможет Индии сократить зависимость от импорта растительных масел.

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