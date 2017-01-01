Аргентина: в порту Росарио пройдет забастовка
Работники аргентинского порта Росарио объявили о проведении забастовки, начало которой запланировано на 30 марта т.г.
Как уточняется, целями данной акции являются повышение зарплат и прекращение сокращения персонала.
Приостановка работы одного из крупнейших портов Аргентины негативно скажется на темпах экспорта сельхозпродукции из страны.
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