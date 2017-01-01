Агроновости

Вчера, 15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 130

В Украине дорожает белая горчица

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян белой горчицы в марте наблюдается рост цен спроса, что обусловлено крайне ограниченным количеством предложений.

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