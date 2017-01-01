Агроновости

Вчера, 15:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 118

В Казахстане к 1 марта запасы зерна составили более 11 млн. тонн

По состоянию на 1 марта т.г. запасы зерновых и бобовых культур в Казахстане составили 11,735 млн. тонн, в т.ч. в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2,483 млн. тонн. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

Пшеница к отчетной дате имелась в наличии в объеме 9,7 млн. тонн, в т.ч. 7,726 млн. тонн продовольственной, 1,433 млн. тонн на семена, 550,416 тыс. тонн фуражной.

Запасы других культур на 1 марта составили: кукуруза – 107,094 тыс. тонн, рис – 208,824 тыс. тонн, ячмень – 1,186 млн. тонн, рожь – 26,135 тыс. тонн, овес – 177,828 тыс. тонн, гречиха – 46,613 тыс. тонн, просо – 30,325 тыс. тонн, смесь колосовых – 99,152 тыс. тонн.

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