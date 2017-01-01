Россельхознадзор предлагает законодательно закрепить порядок контроля экспортируемого зерна
Россельхознадзор считает необходимым законодательно закрепить порядок государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, экспортируемого Россией. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора, подготовленных к парламентским слушаниям, сообщило агентство ТАСС.
«Указанный пробел в законодательстве может повлечь за собой неисполнение гарантий поставок на международный зерновой рынок качественной продукции, создает серьезные риски для развития отечественного агропромышленного комплекса и экономики страны в целом», - отмечают в Россельхознадзоре.
Кроме того, считают в ведомстве, в случае отсутствия законодательно закрепленного порядка госконтроля за качеством и безопасностью экспортируемого зерна Россия может потерять статус одного из крупнейших мировых экспортеров данной продукции.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Турция нарушила правила ВТО в части поддержки мукомолов - Левин
Вчера, 13:46
-
За прошедшую неделю порты Краснодарского края существенно сократили отгрузки зерна
Вчера, 11:11
-
В январе Россия более чем на 50% увеличила экспорт злаков - Росстат
Вчера, 09:37
-
Торгпредство РФ разбирается с возможной приостановкой поставок зерна в Турцию
Вчера, 09:05
-
На прошедшей неделе экспорт зерновых из российских морпортов увеличился на 73%
20 марта, 17:17
-
Турция исключила Россию из списка стран с нулевой пошлиной на импорт пшеницы – торгпредство РФ
20 марта, 15:39
-
Проблемы с поставками российской пшеницы в Турцию носят политический характер – участники рынка
20 марта, 15:16
-
Минсельхоз России завершил проведение закупочных зерновых интервенций
20 марта, 14:31