Агроновости

11:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

Россельхознадзор предлагает законодательно закрепить порядок контроля экспортируемого зерна

Россельхознадзор считает необходимым законодательно закрепить порядок государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, экспортируемого Россией. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора, подготовленных к парламентским слушаниям, сообщило агентство ТАСС.

«Указанный пробел в законодательстве может повлечь за собой неисполнение гарантий поставок на международный зерновой рынок качественной продукции, создает серьезные риски для развития отечественного агропромышленного комплекса и экономики страны в целом», - отмечают в Россельхознадзоре.

Кроме того, считают в ведомстве, в случае отсутствия законодательно закрепленного порядка госконтроля за качеством и безопасностью экспортируемого зерна Россия может потерять статус одного из крупнейших мировых экспортеров данной продукции.

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