Агроновости

11:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

Бразилия наращивает экспорт сои

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, до конца текущего сезона и в начале нового МГ объемы экспорта соевых бобов из США будут уступать показателям аналогичного периода годом ранее на фоне ожидаемого роста отгрузок масличной из Бразилии, которые в 2017 г. могут достигнуть рекордных 61 млн. тонн, что превысит результат 2016 г. на 9,4 млн. тонн.

При этом эксперты не исключают, что прирост поставок бразильской сои на внешние рынки может быть и выше, с учетом перспективы увеличения ее производства на 12-15 млн. тонн в год.

В настоящее время темпы отгрузок сои из Бразилии превышают прошлогодние. Так, за первые 19 дней марта страна поставила на внешние рынки 4,84 млн. тонн продукции против 4,72 млн. тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в последнюю неделю экспорт масличной несколько замедлился ввиду погодных условий и забастовок портовых рабочих. Однако эксперты ожидают, что до конца марта отгрузки сои будут осуществляться достаточно активно и всего по итогам месяца Бразилия поставит на внешние рынки 9 млн. тонн масличной против 8,37 млн. тонн в марте 2016 г.

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