Страны ЕС активно импортируют семена рапса
Согласно данным аналитиков Oil World, в настоящее время страны ЕС активно закупают семена рапса на внешних рынках. Так, в период с начала февраля и по 14 марта т.г. импорт масличной в Евросоюз увеличился практически на 50% в сравнении с показателем за аналогичный период годом ранее и составил 0,7 млн. тонн. При этом ключевые объемы продукции были поставлены из Австралии и Канады.
Эксперты ожидают, что ЕС продолжит активно импортировать масличную вплоть до июня т.г. ввиду снижения объемов ее внутреннего производства в текущем сезоне до 4-летнего минимума в 20,22 млн. тонн против 22,31 млн. тонн сезоном ранее, а также высокого спроса на масличную со стороны переработчиков.
В связи с этим аналитики прогнозируют рост импорта рапса в ЕС в 2016/17 МГ до 3,9 (3,5) млн. тонн, тогда как объемы переработки масличной сократятся до 23,31 (34,32) млн. тонн.
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