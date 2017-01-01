В Молдове намерены внедрить национальную систему классификации туш КРС и свиней
В Молдове будет внедрена национальная система классификации туш КРС и свиней, которая гарантирует оплату труда животноводов, также поставляющих живых животных для убоя. Об этом 22 марта сообщил портал «NOI.md».
Отмечается, что внедрение данной системы предусматривает закон о классификации туш КРС и свиней, принятый парламентом Молдовы.
В частности, целью закона является обеспечение прозрачной деятельности сторон, занятых выращиванием и убоем сельскохозяйственных животных, в т.ч. повышение качества и добавочной стоимости туш КРС и свиней, полученных на авторизованных предприятиях по производству мяса в Молдове, а также справедливой оплаты труда животноводов, которые поставляют живых животных для убоя.
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