Филиппины проведут тендер на закупку пшеницы
По информации операторов рынка, Филиппины объявили о проведении тендера на импорт 150 тыс. тонн фуражной и 20 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Поставка зерновой запланирована на июль-сентябрь т.г.
Закрытие тендера состоится 27 марта.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Япония отменила тендер на закупку фуража
14:48
-
Россельхознадзор предлагает законодательно закрепить порядок контроля экспортируемого зерна
11:31
-
В 2017/18 МГ Египет увеличит импорт пшеницы на 0,5 млн. тонн
10:43
-
Украина в январе-феврале увеличила экспорт сорго на 75% - эксперты
Вчера, 13:30
-
В 2017/18 МГ урожай кукурузы в Таиланде сократится на 6%
Вчера, 13:14
-
Япония проведет очередной тендер на импорт пшеницы
Вчера, 12:13
-
Турция проведет тендер на импорт ячменя
Вчера, 11:26
-
За прошедшую неделю порты Краснодарского края существенно сократили отгрузки зерна
Вчера, 11:11
-
В январе Россия более чем на 50% увеличила экспорт злаков - Росстат
Вчера, 09:37