Агроновости

13:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Филиппины проведут тендер на закупку пшеницы

По информации операторов рынка, Филиппины объявили о проведении тендера на импорт 150 тыс. тонн фуражной и 20 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Поставка зерновой запланирована на июль-сентябрь т.г.

Закрытие тендера состоится 27 марта.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий