Объемы переработки соевых бобов в Бразилии растут
Согласно данным аналитиков Oil World, в феврале т.г. объемы переработки соевых бобов в Бразилии составили 3,4 млн. тонн, что превысило результат за аналогичный месяц годом ранее (3,2 млн. тонн).
Таким образом, за два первых месяца т.г. страна увеличила переработку масличной на 0,5 млн. тонн в год - до 6 млн. тонн. Эксперты также ожидают, что по итогам 2017 г. данный показатель достигнет 41,7 млн. тонн против 39,07 млн. тонн годом ранее.
В то же время прогнозируется, что, несмотря на рост объемов переработки соевых бобов, а также прогнозируемое увеличение их экспорта, запасы масличной в Бразилии к концу декабря т.г. могут достигнуть рекордных 7 млн. тонн.
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