Агроновости

Вчера, 15:48 Источник: АПК-Информ Просмотров: 161

ЕС в декабре увеличил переработку масличных

Согласно данным экспертов Oil World, в декабре 2016 г. объемы переработки ключевых масличных культур в странах ЕС оказались выше изначальных ожиданий и составили 4,3 млн. тонн против 4,1 млн. тонн за аналогичный месяц годом ранее.

В частности, наиболее существенно увеличились объемы переработки семян подсолнечника – до 0,79 (0,65) млн. тонн, тогда как прирост данного показателя в сегментах рапса и сои был незначительным – до 2,19 (2,16) млн. тонн и 1,31 (1,3) млн. тонн соответственно.

Всего с начала текущего сезона ЕС переработал 23,56 млн. тонн семян масличных против 23,52 млн. тонн за аналогичный период 2015/16 МГ. Из указанного объема рапс составил 12,61 (12,89) млн. тонн, соя – 7,31 (7,18) млн. тонн, подсолнечник – 3,64 (3,46) млн. тонн.

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