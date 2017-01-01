Агроновости

13:47 Источник: АПК-Информ Просмотров: 78

ВТО создаст группу экспертов в споре Украины с РФ по транзиту

Всемирная торговая организация приняла решение создать группу экспертов в споре по иску Украины к России по ограничению транзита. Об этом написала замминистра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

«Нас поддерживают страны ЕС, США, Бразилия, Индия, Турция, Китай, Норвегия, Япония, Канада, Корея, Сингапур, Парагвай, потому что понимают, что агрессия РФ в отношении Украины является грубым пренебрежением всех норм и правил международной торговли», – написала она.

Н.Микольская отметила, что данный иск является очень важным для Украины, поскольку ограничение транзита - это манипуляции России, направленные на причинение ущерба отношениям Украины с третьими странами, а также на ограничение доступа данных стран к украинскому продовольствию.

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