Агроновости

15:03 Источник: АПК-Информ Просмотров: 56

В Беларуси зерновые озимые благополучно перезимовали

Зерновые озимые культуры в Беларуси благополучно перезимовали. Об этом заявила начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук, сообщило 22 марта агентство БЕЛТА.

«Зерновые озимые культуры находятся в хорошем состоянии. Есть некоторые проблемы с озимым рапсом в южных регионах РБ. Где-то рапс перенес зимний период хорошо, где-то хуже. Эти участки по результатам наблюдений в агрометеорологической сети Гидромета выявлены, рекомендации даны», – сказала она.

М. Герменчук также отметила, что в Гомельской и Брестской областях РБ уже приступили к выборочному севу, если будет необходимость и экономическая целесообразность, рапс можно будет пересеять.

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