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Вчера, 16:03 Источник: АПК-Информ Просмотров: 153

Беларусь: в Гомельской области сев яровых колосовых культур завершится к 1 апреля

В Гомельской области РБ сев яровых колосовых культур будет завершен к 1 апреля т.г. Об этом заявил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Сидоренко, сообщило 22 марта агентство БЕЛТА.

По состоянию на 22 марта ранние яровые и зернобобовые культуры засеяны в хозяйствах на площади 36,1 тыс. га, что составляет 25% к плану.

Отмечается, что сельскохозяйственные организации в необходимом объеме обеспечены топливом и горюче-смазочными материалами. Также решены финансовые вопросы обеспечения запасными частями для оперативного ремонта тракторов, посевной и почвообрабатывающей техники.

«Основное внимание сейчас уделяется подготовке кукурузных сеялок, потому что под эту культуру отводится более половины площадей, которые засеваются в регионе весной», – сказал И.Сидоренко.

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