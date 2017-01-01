Беларусь: в Гомельской области сев яровых колосовых культур завершится к 1 апреля
В Гомельской области РБ сев яровых колосовых культур будет завершен к 1 апреля т.г. Об этом заявил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Сидоренко, сообщило 22 марта агентство БЕЛТА.
По состоянию на 22 марта ранние яровые и зернобобовые культуры засеяны в хозяйствах на площади 36,1 тыс. га, что составляет 25% к плану.
Отмечается, что сельскохозяйственные организации в необходимом объеме обеспечены топливом и горюче-смазочными материалами. Также решены финансовые вопросы обеспечения запасными частями для оперативного ремонта тракторов, посевной и почвообрабатывающей техники.
«Основное внимание сейчас уделяется подготовке кукурузных сеялок, потому что под эту культуру отводится более половины площадей, которые засеваются в регионе весной», – сказал И.Сидоренко.
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