Иордания закупила пшеницу
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Иордания закупила 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения у компании Nibulon по цене $203 за тонну C&F.
Поставка зерновой импортеру запланирована на октябрь т.г.
При этом изначально в рамках тендера планировалась закупка 100 тыс. тонн пшеницы.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Алжир планирует закупку кукурузы
Вчера, 16:36
-
Япония отменила тендер на закупку фуража
Вчера, 14:48
-
Филиппины проведут тендер на закупку пшеницы
Вчера, 13:32
-
Россельхознадзор предлагает законодательно закрепить порядок контроля экспортируемого зерна
Вчера, 11:31
-
В 2017/18 МГ Египет увеличит импорт пшеницы на 0,5 млн. тонн
Вчера, 10:43
-
Украина в январе-феврале увеличила экспорт сорго на 75% - эксперты
21 марта, 13:30
-
В 2017/18 МГ урожай кукурузы в Таиланде сократится на 6%
21 марта, 13:14
-
Япония проведет очередной тендер на импорт пшеницы
21 марта, 12:13
-
Турция проведет тендер на импорт ячменя
21 марта, 11:26