Агроновости

Вчера, 17:41 Источник: АПК-Информ Просмотров: 143

Иордания закупила пшеницу

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Иордания закупила 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения у компании Nibulon по цене $203 за тонну C&F.

Поставка зерновой импортеру запланирована на октябрь т.г.

При этом изначально в рамках тендера планировалась закупка 100 тыс. тонн пшеницы.

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