В Аргентине начался сев пшеницы
Согласно данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, с 8 мая в Аргентине началась посевная кампания пшеницы урожая 2017/18 МГ, при этом наиболее активно полевые работы в последние 2 недели велись в северо-центральных провинциях страны, в частности в Кордове и Санта-Фе.
По состоянию на 18 мая сев зерновой выполнен на 2,8% запланированных площадей, что на 1,1% выше показателя на аналогичную дату годом ранее. За неделю полевые работы продвинулись на 1,6%, главным образом за счет оптимальной влажности почвы на севере страны. По итогам сезона, прогнозируют аналитики, площадь сева пшеницы в Аргентине увеличится на 7,8% в год - до 5,5 млн. га.
Также сообщается, что уборка кукурузы в стране к отчетной дате выполнена на 33,1% запланированных площадей, сои – 74,7%. Намолот кукурузы составляет 14,6 млн. тонн, сои – 44,3 млн. тонн. Производство кукурузы в Аргентине в т.г. ожидается на уровне 39 млн. тонн, сои – 57,5 млн. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Яровыми культурами в РФ засеяно более половины запланированных площадей
19 мая, 09:07
-
В 2017 году Германия расширит площади сева озимой и яровой пшеницы
18 мая, 11:45
-
В Украине осталось засеять зерновыми и зернобобовыми 10% запланированных площадей
16 мая, 17:05
-
Россия: отставание в темпах ярового сева сохраняется
16 мая, 09:07
-
Прогноз площади сева сои в США в 2017/18 МГ повышен - Informa Economics
15 мая, 13:14
-
Аргентина: уборка сои и кукурузы продвигается активными темпами
12 мая, 14:48
-
Яровыми культурами в России засеяно 20 млн. га
12 мая, 09:07