Агроновости

11:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

В Аргентине начался сев пшеницы

Согласно данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, с 8 мая в Аргентине началась посевная кампания пшеницы урожая 2017/18 МГ, при этом наиболее активно полевые работы в последние 2 недели велись в северо-центральных провинциях страны, в частности в Кордове и Санта-Фе.

По состоянию на 18 мая сев зерновой выполнен на 2,8% запланированных площадей, что на 1,1% выше показателя на аналогичную дату годом ранее. За неделю полевые работы продвинулись на 1,6%, главным образом за счет оптимальной влажности почвы на севере страны. По итогам сезона, прогнозируют аналитики, площадь сева пшеницы в Аргентине увеличится на 7,8% в год - до 5,5 млн. га.

Также сообщается, что уборка кукурузы в стране к отчетной дате выполнена на 33,1% запланированных площадей, сои – 74,7%. Намолот кукурузы составляет 14,6 млн. тонн, сои – 44,3 млн. тонн. Производство кукурузы в Аргентине в т.г. ожидается на уровне 39 млн. тонн, сои – 57,5 млн. тонн.

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