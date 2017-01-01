За прошедшую неделю Россия увеличила объем экспорта зерновых из морпортов
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 12 по 18 мая т.г. из морских портов России было отгружено на экспорт 428 тыс. тонн зерновых против 307,4 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 361,1 тыс. тонн составила пшеница, 39,9 тыс. тонн – кукуруза, 27 тыс. тонн – ячмень.
Лидерские позиции по отгрузкам в отчетный период сохранил МТП Новороссийск, отгрузивший 144,7 тыс. тонн зерна.
Основной объем российского зерна в отчетный период импортировал Египет (131 тыс. тонн).
Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».
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