ЕАЭС получил более 50 запросов о создании зон свободной торговли – замминистра
Евразийская экономическая комиссия получила более 50 запросов о создании зон свободной торговли (ЗСТ). Об этом 20 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя, сообщил портал Kapital.kz.
«Евразийская экономическая комиссия получила свыше 50 запросов от стран-членов интеграционных объединений о создании преференциальных режимов, то есть зон свободной торговли», - сказал В.Небензя.
Отмечается, что уже существует соглашение о ЗСТ с Вьетнамом, ведутся переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве в такой форме с Китаем и Израилем.
Кроме того, ведется подготовка к переговорным процессам о создании зон свободной торговли с Сербией, Египтом, Индией и Сингапуром, добавил замминистра иностранных дел.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Россия и Турция сняли все ограничения в двусторонней торговле
15:20
-
В Армении объем внешнеторгового оборота в январе-апреле вырос более чем на 15%
14:35
-
Украина в 2016/17 МГ может экспортировать около 700 тыс. тонн сахара – «Укрцукор»
14:18
-
Саудовская Аравия закупила 1,5 млн. тонн ячменя
14:02
-
Румыния готова развивать сотрудничество с Азербайджаном в аграрной промышленности
13:47
-
В 2016/17 МГ мировое предложение растительных масел увеличится на 6 млн. тонн
13:00
-
За прошедшую неделю Россия увеличила объем экспорта зерновых из морпортов
12:13
-
Экспорт российского зерна с начала сезона превысил 32 млн. тонн - Минсельхоз
10:09
-
Россия подала иск в ВТО в связи с вводимыми Украиной торговыми ограничениями
09:37