Агроновости

12:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

ЕАЭС получил более 50 запросов о создании зон свободной торговли – замминистра

Евразийская экономическая комиссия получила более 50 запросов о создании зон свободной торговли (ЗСТ). Об этом 20 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя, сообщил портал Kapital.kz.

«Евразийская экономическая комиссия получила свыше 50 запросов от стран-членов интеграционных объединений о создании преференциальных режимов, то есть зон свободной торговли», - сказал В.Небензя.

Отмечается, что уже существует соглашение о ЗСТ с Вьетнамом, ведутся переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве в такой форме с Китаем и Израилем.

Кроме того, ведется подготовка к переговорным процессам о создании зон свободной торговли с Сербией, Египтом, Индией и Сингапуром, добавил замминистра иностранных дел.

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