Агроновости

13:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 97

В 2016/17 МГ мировое предложение растительных масел увеличится на 6 млн. тонн

Согласно прогнозам аналитиков Oil Word, мировое предложение восьми ключевых растительных масел в текущем сезоне увеличится на 6 млн. тонн в сравнении с показателем 2015/16 МГ и достигнет 11,7 млн. тонн, что позволит импортерам существенно пополнить внутренние запасы продукции после спада производства в прошлом сезоне.

Рост общего показателя будет наблюдаться, главным образом, за счет увеличения мирового производства пальмового масла, а также других растительных масел в апреле-сентябре т.г. - на 6,3 млн. тонн в год.

При этом сообщается, что, несмотря на рост производства масел, существенное снижение запасов продукции во многих странах-покупателях по состоянию на начало текущего сезона оказывало поддержку ценам на продукцию вплоть до марта т.г.

Стоит отметить также, что на отгрузки пальмового масла из Малайзии и Индонезии в текущем сезоне придется порядка 58% общего объема мирового экспорта растительных масел, что свидетельствует о высокой зависимости многих стран от закупок данного вида масла.

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