Румыния готова развивать сотрудничество с Азербайджаном в аграрной промышленности
Румыния заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства. Об этом 22 мая заявил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку, сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.
По словам посла, за 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией удалось расширить сферы сотрудничества.
Д.Янку также сообщил, что в 2016 г. товарооборот между странами составил $170 млн.
«В настоящее время ведется работа над организацией пятого заседания азербайджано-румынской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству», - сказал он.
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