Агроновости

14:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 54

В Армении объем внешнеторгового оборота в январе-апреле вырос более чем на 15%

Объем внешнеторгового оборота в Армении в январе-апреле т.г. вырос на 15,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и составил $1,689 млн. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Национальной статистической службы Армении.

Согласно сообщению, объем экспорта за отчетный период составил $608,4 млн., что на 16,1% больше показателя за январь-апрель 2016 г. Объем импорта за отчетный период увеличился на 14,6%, составив $1,08 млн.

В результате отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе-апреле т.г. составило $472,2 млн.

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