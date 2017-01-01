Агроновости

14:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

Саудовская Аравия закупила 1,5 млн. тонн ячменя

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера агентство Саудовской Аравии по закупкам зерна SAGO законтрактовало, как и планировалось, 1,5 млн. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в июле-августе т.г.

Как уточняется, зерновая закупалась у компаний Holbud Limited, Cargill, Concordia, Olam, LLC Trade House, Nibulon, Cargill, Louis Dreyfus с поставкой в порты Красного моря и Персидского залива.

Цена закупки зерновой варьировалась в пределах $168-184,47 за тонну C&F.

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