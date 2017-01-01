Агроновости

15:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 26

В Армении экономический рост в январе-апреле составил 5,7%

Экономический рост Армении в январе-апреле т.г. составил 5,7% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Национальной статистической службы Армении.

Согласно сообщению, за отчетный период было произведено промышленной продукции на сумму 485,4 млрд. драмов при росте на 12,9%, сфера услуг составила 409 млрд. драмов и оборот внутренней торговли – 685,87 млрд. драмов.

Отмечается, в январе-апреле т.г. в республике была зафиксирована инфляция в размере 0,1%.

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