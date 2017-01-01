Агроновости

14:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 55

В 2016 году Россия потеряла 10 млн. тонн зерна из-за дефицита комбайнов - Минсельхоз

В 2016 г. Россия потеряла порядка 10 млн. тонн зерна из-за дефицита зерноуборочных комбайнов. Об этом 22 мая в своем выступлении в Совете Федерации заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, сообщило агентство ТАСС.

«Нужно отметить, что в прошлом году, хотя мы и получили 120 млн. тонн - рекордный урожай за последние годы, но потеряли, по нашим подсчетам, в пределах 10 млн. тонн зерна. Они были потеряны в результате того, что не хватало зерноуборочных комбайнов», - сказал П.Чекмарев.

Также он напомнил, что в т.г. министерство прогнозирует валовой сбор зерна на уровне 110 млн. тонн, в т.ч. 63,7 млн. тонн пшеницы.

По словам П.Чекмарева, в настоящее время Россия располагает мощностями по хранению 115 млн. тонн зерна и переработке 25 млн. тонн маслосемян.

«Это свидетельствует, что мы сможем сохранить и переработать урожай», - подчеркнул чиновник.

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