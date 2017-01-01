Агроновости

Вчера, 15:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 134

В Казахстане в апреле-мае поголовье КРС выросло более чем на 450 тыс. голов

В Казахстане в апреле-мае т.г. поголовье КРС выросло на 450,3 тыс. голов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января т.г. в хозяйствах Казахстана находилось 6,247 млн. голов КРС, а на 1 мая - 7,715 млн. голов.

Отмечается, что в январе-марте т.г. поголовье КРС выросло на 1,468 млн., или на 23,5%.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий