Россия и Турция сняли все ограничения в двусторонней торговле
Россия и Турция 22 мая подписали совместное заявление о двустороннем снятии торговых ограничений между странами. С российской стороны документ подписал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, с турецкой – вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.
Также в церемонии подписания приняли участие главы правительств России и Турции Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым.
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