Казахстан намерен поставлять сельхозпродукцию в ОАЭ
Казахстан планирует поставлять на рынки Объединенных Арабских Эмиратов чечевицу, горох, ячмень и кукурузу. Об этом заявил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржан Альтаев, сообщило 22 мая ИА «Казах-Зерно».
«ОАЭ проявляют большой интерес к таким видам казахстанской продукции, как чечевица, горох, нут, ячмень, семена льна, фуражная кукуруза. Сейчас обсуждаются условия поставок», - сказал он.
Также Н.Альтаев подчеркнул, что стороны подпишут соглашение, предусматривающее создание совместного делового совета «ОАЭ – Казахстан», а также развитие инвестиционных и торговых возможностей между ОАЭ и Казахстаном.
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