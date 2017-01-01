Агроновости

Вчера, 16:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

Казахстан в январе-апреле увеличил производство мяса на 8,8%

Объем производства мясной продукции в январе-апреле т.г. увеличился на 8,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. Об этом 22 мая сообщил аналитический портал Finprom.kz.

Отмечается, что общая стоимость выпуска в секторе в январе-апреле т.г. составила 62,4 млрд. тенге, по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее она выросла на 25%.

Также в текущем году предприятия мясной промышленности увеличили активность в производстве свежего и охлажденного мяса КРС, свиней, овец и лошадей – за отчетный период было произведено 24,3 тыс. тонн мяса, или на 19% больше показателя за аналогичный период 2016 г.

В частности, в январе-апреле т.г. наибольший прирост в республиканском убое скота и птицы показывают крестьянские и фермерские хозяйства – за год объем убоя увеличился на 6,8 тыс. тонн, или на 19%. Сельхозпроизводители за этот же период нарастили убой на 6 тыс. тонн, или на 8%.

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