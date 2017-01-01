Украинские аграрии уже получили дотации в размере почти 322 млн. грн. – Кутовой
Украинские аграрии получили бюджетные дотации за март в размере 241,8 млн. грн., что в 3 раза превышает показатель предыдущего месяца. Общая сумма выплат, полученных сельхозпроизводителями в 2017 г., составила 321,6 млн. грн. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, сообщила 22 мая пресс-служба Минагропрода.
«Сумма дотаций за новый отчетный месяц выросла более чем втрое. Сегодня наши аграрии уже получили почти 322 млн. грн. Это подтверждает, что программа работает, средства поступают в автоматическом режиме в соответствии с уплаченными налогами. Призываю производителей, которые еще не зарегистрировались, подавать документы и воспользоваться государственной поддержкой», - сказал он.
Отмечается, что за март т.г. Государственная казначейская служба Украины перечислила с небюджетного счета Минагропрода дотации 662 агропроизводителям.
Напомним, в феврале общая сумма дотаций составила 79,8 млн. грн.
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