Агроновости

Вчера, 17:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 147

В 2016/17 МГ Украина в 3 раза увеличила экспорт высокоолеинового подсолнечного масла

Согласно официальным данным, за 8 месяцев сезона-2016/17 (сентябрь-апрель) Украина экспортировала 94,6 тыс. тонн высокоолеинового подсолнечного масла, что в 3,3 раза превысило показатель аналогичного периода 2015/16 МГ (28,7 тыс. тонн).

При этом прирост объема экспорта произошел как за счет расширения географии экспорта – на новые страны пришлось порядка 39 тыс. тонн, так и за счет роста закупок традиционными покупателями – на 32,3 тыс. тонн. В то же время, три страны (Испания, Эстония и Австрия) сократили в текущем сезоне закупки украинского высокоолеинового подсолнечного масла (совокупно на 1,5 тыс. тонн), а Германия и Швейцария, закупившие в 2015/16 МГ 3,2 тыс. тонн продукта, в первые 8 месяцев 2016/17 МГ не осуществляли импорт из Украины.

Крупнейшими покупателями в текущем сезоне являются Италия (16% общего объема), Великобритания (16%), Нидерланды (12%), Франция (10%) и Малайзия (9%).

Более детальная информация о внешней торговле масличными и продуктами их переработки в Украине представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика. Масличные".

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