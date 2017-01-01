Агроновости

Вчера, 17:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Украина официально может поставлять говядину на рынок Китая

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина Китая (AQSIQ) подписали протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что подписание протокола и официальное открытие китайского рынка для украинской говядины стали возможны по результатам миссии компетентного органа КНР по оценке украинской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов, в части производства говядины, которая работала в Украине в конце апреля.

«Расширение номенклатуры украинского аграрного экспорта на китайский рынок остается приоритетом для нас. Поэтому открытие данного рынка для нашей говядины дает новые возможности для украинских экспортеров», - подчеркнула замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева и добавила, что сейчас Госпродпотребслужба и представители AQSIQ активно сотрудничают в вопросах согласования фитосанитарных и инспекционных требований в отношении экспорта целого ряда украинской аграрной продукции на рынок КНР. Речь идет о подсолнечном шроте, свекловичном жоме, молочных пищевых продуктах, мясе птицы, яйцах и другой продукции.

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