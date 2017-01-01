Россия снимает ограничения на поставки белорусской животноводческой продукции и вводит новые
По итогам проведенных инспекций Россельхознадзор выдаст разрешения ряду белорусских предприятий на возобновление поставок мясной и молочной продукции на территорию России. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе состоявшихся 22 мая в Москве переговоров со свои белорусским коллегой Леонидом Зайцем, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
«По итогам инспекции Россельхознадзор откроет для возобновления поставок 2 белорусских предприятия по переработке мяса и 7 молочных заводов», – сообщил А.Ткачев, выразив уверенность в том, что белорусская сторона создаст систему прослеживаемости, усилит мониторинг и контроль за качеством сырья и готовой продукции, поступающей на российский рынок.
Как уточняется возобновлены поставки с предприятий по производству цельномолочной продукции «Калинковичский молочный комбинат», ГП «Молочный гостинец, ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Щучинский маслосырзавод», Сморгонские молочные продукты филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», а также говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции - ООО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1».
В то же время, как сообщила позднее пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, с 24 мая российское ведомство вводит ограничения на поставку мясной продукции производства трех белорусских предприятий – СООО «Мясопродукт», ООО «Розовый кит» и ООО «Мясной двор «Тарасово».
Кроме того, по словам Ю.Мелано, с 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля животноводческой продукции производства 9 предприятий Республики Беларусь - ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Беллакт» (г.Волковысск), ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», «Сморгонские молочные продукты» (филиал ОАО «Лидский МКК»), ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Смолевичи Бройлер» и СООО «Данон Шклов».
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