Агроновости

11:59 Источник: АПК-Информ Просмотров: 75

Наиболее востребованной Ираном импортной продукцией в начале 2017/18 МГ стали кукуруза и рис

По итогам первого месяца 2017/18 МГ, который начался в Иране 21 марта т.г., наиболее востребованными импортными товарами в стране (среди не нефтяных) были кукуруза и рис, сообщило агентство ISNA.

Так, по итогам отчетного периода, объем внешних закупок кукурузы Ираном составил 662 тыс. тонн на общую сумму $144 млн., что составила 6,12 % от общего объема импорта всех товаров с страну.

Объем импорта риса оценивается в 85 тыс. тонн (на $74 млн.) или 4,08 % от общего объема импорта.

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