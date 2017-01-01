К началу мая запасы зерна в России на 24% превышали прошлогодние - Росстат
По состоянию на 1 мая т.г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось в наличии 23,718 млн. тонн зерна, что на 4,596 млн. тонн (на 24%) превышает показатель на аналогичную дату 2016 г. Об этом 22 мая сообщил Росстат.
При этом по сравнению с показателем на начало мая прошлого года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 2,573 млн. тонн (на 30,8%) – до 11,69 млн. тонн, в заготовительных и перерабатывающих организациях - на 1,843 млн. тонн (на 18,1%), до 12,028 млн. тонн.
В частности, на отчетную дату в заготовительных и перерабатывающих организациях имелось в наличии 8,722 млн. тонн пшеницы (+18,6%), в т.ч. продовольственной – 6,524 млн. тонн (+16,4%).
Запасы ячменя к 1 мая возросли на 20,3% – до 1,156 млн. тонн, ржи – на 17%, до 399 тыс. тонн, в т.ч. продовольственной - на 13,9%, до 362 тыс. тонн, кукурузы – на 8,9%, до 1,338 млн. тонн
Также к началу отчетного месяца увеличились запасы гречихи – на 50,3%, до 61 тыс. тонн, проса – на 87,2%, до 30 тыс. тонн и овса – на 17,1%, до 113 тыс. тонн
В то же время, отмечено сокращение в сравнении с показателем на начало мая 2016 г. запасов риса – на 6,5%, до 77 тыс. тонн.
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