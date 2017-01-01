Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

За первые 4 месяца т.г. рост сельхозпроизводства в РФ составил 0,7% - Росстат

По итогам января-марта т.г. объем производства сельхозпродукции в России составил 956,2 трлн. руб. (в действующих ценах), что на 0,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом 22 мая сообщил Росстат.

При этом в апреле т.г. ведомство оценивает рост объемов производства в аграрном секторе на уровне 0,8% в сравнении с показателем аналогичного месяца 2016 г. – до 315,4 млрд. руб.

Как уточняется, указанные оценки являются предварительными.

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