Агроновости

10:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 80

Украина и страны ОЧЭС приняли декларацию о развитии торговли в регионе – Кубив

Украина и другие страны-члены Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) приняли декларацию о содействии развитию торговли в Черноморском регионе. Об этом глава украинской делегации на саммите ОЧЭС в Стамбуле (Турция) министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив написал на своей странице в Facebook.

«Общаемся с президентом Турции Эрдоганом в рамках саммита стран ОЧЭС. Конечно, говорим о расширении взаимной торговли в Черноморском регионе. Только что приняли и соответствующую совместную декларацию стран ОЧЭС», – сообщил министр.

По его словам, документ официально подтвердил общие обязательства стран Черноморского региона уделять первоочередное внимание упрощению процедур и улучшению условий торговли.

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