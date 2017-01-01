Сев яровой пшеницы в США подходит к завершению
Согласно отчету аналитиков USDA, к 21 мая сев яровой пшеницы в стране выполнен на 90% запланированных площадей, что несколько ниже показателя прошлого года (94%), но на 6% превышает среднегодовой результат. При этом всходы зерновой уже получены на 62% (75%; 59%) засеянных площадей.
Также сообщается об улучшении состояния посевов озимой пшеницы за прошедшую неделю - в хорошем и отличном состоянии к настоящему времени находятся 52% посевов против 51% неделей ранее и 62% - в прошлом году. Полностью созрели 72% (74%; 67%) посевов.
Что касается посевной кампании кукурузы, то на отчетную дату зерновой в стране было засеяно 84% от плана, что соответствует уровню прошлого года и на 1% ниже среднегодового результата за 5лет. При этом всходы зерновой уже получены на 54% (58%; 55%) посевов.
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