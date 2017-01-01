Казахстан: в Кызылординской области планируется построить завод по производству СЗР
В Кызылординской области РК планируется построить завод по производству биологических средств защиты растений. Об этом 23 мая заявил заместитель директора по научным вопросам Казахстанского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж.Жиембаева Бахытжан Дуйсембеков, сообщило ИА «Казах-Зерно».
«Инициатива проекта исходила от главы региона для выращивания экологически чистой продукции. Отечественные ученые получили эффективное средство защиты сельхозугодий природного происхождения. Альтернативой ядохимикатам послужит биопрепарат нового поколения», - сказал Б.Дуйсембеков.
По его словам, на сегодняшний день институт ведет испытательные работы в трех областях РК, результаты положительные. Вопрос строительства завода на стадии рассмотрения.
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