Египет не будет закупать американскую пшеницу - СМИ
В ближайшее время Египет не будет осуществлять масштабных закупок пшеницы из США, сообщает Reuters.
По мнению аналитиков издания, партия американской твердозерной пшеницы объемом 115 тыс. тонн, законтрактованная Египтом на последнем тендере, была вынужденной мерой для пополнения внутренних запасов зерновой на фоне пока недостаточного предложения на мировом рынке причерноморской пшеницы.
Эксперты агентства полагают, что с началом поступления на мировой рынок российской пшеницы нового урожая египетские импортеры утратят интерес к закупкам пшеницы из США.
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