Агроновости

13:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 41

Казахстан: в Кызылординской области завершается посевная риса

Кызылординские аграрии РК завершают посевную риса – засеяно 69,946 га из запланированных 78,357, затоплено –60,624. Об этом 23 мая заявил директор ТОО «Байтабын» Жалагашского района Сапарбек Мыханов. сообщило ИА «Казах-Зерно».

«Посевная прошла у нас без проблем. Семена и технику мы подготовили заранее, вовремя сделали подкормку. На сегодняшний день хозяйстве проходит обработка люцерны – 1-2 июня приступим к ее косовице», – сказал он.

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