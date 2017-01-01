В Казахстане ожидается рост цен на ГСМ
В Казахстане в июне т.г. ожидается рост цен на горюче-смазочные материалы из-за повышения акциза на топливо. Об этом со ссылкой на пресс-службу ТОО «КазМунайГаз» сообщило 23 мая ИА «Казах-Зерно».
Отмечается, что, по данным компании, цена в крупных сетях АЗС в настоящее время составляет 135-136 тенге/л. При этом стоимость топлива для аграриев была зафиксирована в диапазоне 122-128 тенге/л.
«С 1 июня 2017 г. акцизная ставка на реализацию дизельного топлива составит 9,3 тыс. тенге/т. Увеличение оптовой цены только за счет увеличения акциза составит около 7,3 тенге/л, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, изменение ставки акциза направлено на снижение разницы между ценами на дизельное топливо в РК и соседними странами, из-за чего происходят перетоки топлива.
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