Мировое производство соевых бобов продолжает расти
В текущем сезоне мировое производство соевых бобов увеличилось на 37,1 млн. тонн в сравнении с показателем 2015/16М Г - 348,24 млн. тонн, сообщается в обновленном отчете аналитиков Oil World.
При этом уборочная площадь масличной (по предварительным оценкам) возросла лишь на 1,4%, тогда как средняя урожайность – на 10,3%. Также эксперты отмечают, что урожайность соевых бобов в последние 3 сезона была выше изначальных ожиданий не только в США, Аргентине и Бразилии, но и ряде других стран.
Особенно отмечается рост урожая сои в 2016/17 МГ в странах Южной Америки, который оказался выше изначальных прогнозов и составил 187 млн. тонн, что на 20,8 млн. тонн выше результата прошлого сезона и на 42,5 млн. тонн – показателя четырьмя сезонами ранее.
Также констатируется рост зависимости от производства соевых бобов в последние годы, что обусловлено недостаточным приростом производства других масличных культур. В текущем сезоне, по оценке экспертов, мировое потребление масличной увеличится до рекордных 328,2 млн. тонн, при этом ежегодный прирост данного показателя начиная с 2012/13 МГ в среднем составлял 16,7 млн. тонн.
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