Агроновости

14:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

Прогноз урожайности зерновых культур в ЕС вновь понижен

Европейское агентство по мониторингу состояния зерновых культур (MARS) вновь снизило оценку урожайности пшеницы и ячменя в ЕС-28 в текущем сезоне, что будет обусловлено негативным влиянием погодных условий весной т.г., сообщает Reuters.

В частности, для мягкой пшеницы оценка была понижена до 59,1 ц/га против 60,2 ц/га, озвученных ранее, что, тем не менее, превзойдет уровень прошлого года на 6,2% и среднегодовой результат на 1,2%. Как отмечают аналитики, более всего пострадали посевы зерновой во Франции, где апрельский дефицит осадков и заморозки в северных регионах страны негативно отразились на состоянии озимой пшеницы и замедлили ход сева яровой. Ситуация начала улучшаться лишь с конца апреля.

Прогноз урожайности ячменя был снижен с 49 до 47,6 ц/га, что на 2,2% уступает уровню прошлого года и на 1,5% - среднегодовому показателю. Столь существенная корректировка вызвана длительной засухой в Испании, которая замедлила развитие посевов в одном из главных производящих центров зерновой в Европе.

При этом, по данным местных фермерских ассоциаций, общий урожай зерновых культур в Испании (без учета кукурузы) в т.г. может сократиться примерно в 2 раза относительно показателя прошлого года ввиду засушливой погоды.

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