Агроновости

15:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 114

Индия сокращает импорт растительных масел

Согласно обновленному отчету аналитиков Oil World, в текущем сезоне Индия сократит импорт растительных масел на 0,2 млн. тонн в год - до 15 млн. тонн, что будет обусловлено ростом внутреннего производства масличных. В результате доля крупнейшего мирового покупателя растительных масел в общем объеме импорта данной продукции в 2016/17 МГ сократится до 19%.

В то же время, повышательную тенденцию закупок масел в текущем сезоне демонстрируют Китай, Бангладеш, Иран и ряд других стран Азии и Африки.

Как уточняется, финансовые трудности, наблюдавшиеся в 2016 г. в некоторых африканских странах, привели к снижению импорта и, как следствие, сокращению конечных запасов растительных масел, что обусловило рост потребности в закупках в текущем МГ.

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